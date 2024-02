K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 12,49 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 12,49 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 12,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 410.207 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 45,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 12,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Abschläge von 2,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,810 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,52 EUR.

Am 14.11.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,918 EUR je K+S-Aktie belaufen.

