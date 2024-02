K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag freundlich

Blick auf K+S-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 12,48 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 12,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 12,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 712.739 Stück.

Bei einem Wert von 22,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 83,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,810 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,52 EUR an.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 880,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.470,00 EUR erwirtschaftet hatte.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,918 EUR je Aktie aus.

