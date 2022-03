K+S Aktie News: K+S mit positiven Vorzeichen

Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 27,71 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 28,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 691.270 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 28,00 EUR erreichte der Titel am 22.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2021 auf bis zu 8,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,17 EUR. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 3,91 EUR je Aktie aus.

Die K+S (Kali + Salz) Aktiengesellschaft, mit Sitz in Kassel, ist ein im MDAX notiertes deutsches Bergbauunternehmen mit Schwerpunkten in der Kali- und Salzförderung. Mit kali- und magnesiumhaltigen Produkten für die Landwirtschaft, industrielle, technische und pharmazeutische Anwendungen gehört K+S zu den leistungsstärksten Herstellern weltweit und ist in Europa der mit Abstand größte Anbieter. Gemessen an der Absatzmenge (mehr als 7,5 Mio. t Kali- und Magnesiumprodukte) ist K+S weltweit der fünftgrößte und in Westeuropa der größte Hersteller von Kaliprodukten. Auch Düngemittelspezialitäten spielen in ihrem Produktportfolio eine wichtige Rolle. Die Salzprodukte von K+S (Produktionskapazität von 9 Mio. Tonnen, führend in Europa) kommen im Industriebereich vielfältig zum Einsatz, werden von Endverbrauchern im Tafelsalzbereich, für die Wasserenthärtung und als Auftausalz genutzt und werden auch in Städten und Gemeinden als Auftausalz eingesetzt.

Bildquellen: K+S