K+S Aktie News: K+S am Nachmittag tiefer

Um 15:53 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 19,37 EUR ab. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,36 EUR nach. Bei 20,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 643.315 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,87 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 25,00 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,28 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1.470,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 37,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.069,40 EUR erwirtschaftet worden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von K+S.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

K+S-Aktie in Grün: Massive Erhöhung der Dividende und Aktienrückkäufe geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S