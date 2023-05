K+S Aktie News: K+S tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel K+S 16,63 EUR

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 16,63 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 16,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.342 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 30,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 16,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,04 Prozent.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 22,10 EUR.

K+S gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 1,63 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,67 Prozent auf 1.192,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.212,30 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. K+S dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 2,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

