K+S Aktie News: K+S legt am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 2,0 Prozent auf 16,03 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 16,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 785.713 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 24,89 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 55,27 Prozent zulegen. Am 14.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 11,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,28 EUR aus.

Am 09.05.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,63 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,67 Prozent auf 1.192,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. K+S dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,14 EUR fest.

