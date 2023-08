K+S Aktie News: K+S am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 17,49 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 17,49 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 17,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,53 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 138.938 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.08.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 29,73 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 17,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 19,71 EUR.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR im Vergleich zu 1.509,90 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in K+S abgeworfen

K+S-Aktie gewinnt: K+S erwartet nach trägem Halbjahr bessere Geschäfte in zweiter Jahreshälfte