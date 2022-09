K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 2,6 Prozent auf 20,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,77 EUR aus. Bei 20,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.412 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,50 EUR am 23.09.2021. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 66,47 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,64 EUR je K+S-Aktie an.

Am 11.08.2022 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 1.509,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 822,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 83,69 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Am 16.11.2023 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 8,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

