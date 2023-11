K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 14,39 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 14,39 EUR abwärts. Bei 14,32 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 79.697 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 61,08 Prozent zulegen. Am 13.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,54 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,57 EUR.

K+S veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,932 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

