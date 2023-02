K+S Aktie News: K+S am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,5 Prozent auf 21,50 EUR. Bei 21,50 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,31 EUR. Bisher wurden heute 16.790 K+S-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 41,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 25,17 EUR.

Am 10.11.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 121,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.470,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die K+S-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 7,48 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

K+S-Aktie: Vorstandsmitglied Holger Riemensperger verlässt K+S Ende Februar

K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S