K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Zum Vortag unverändert notierte die K+S-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 13,88 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,88 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,97 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,74 EUR nach. Bei 13,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 106.511 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,67 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (12,16 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,43 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,243 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 15,43 EUR.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 974,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 19.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,386 EUR je Aktie aus.

