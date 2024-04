K+S Aktie News: K+S steigt am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 13,91 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 13,91 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 13,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.344 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 18,67 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 25,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2024 auf bis zu 12,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 14,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,243 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 15,43 EUR.

Am 14.03.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 974,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte K+S am 13.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 19.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,386 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

