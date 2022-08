K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Nachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 04:22 Uhr 1,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 22,08 EUR. Bei 21,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 378.734 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2022 erreicht. 39,62 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.08.2021 Kursverluste bis auf 11,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 94,52 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,69 EUR für die K+S-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 11.08.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.509,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 822,00 EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 16.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,18 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

JPMorgan-Analyse: BASF, Covestro & Co. durch Gasumlage belastet

K+S-Aktie mit deutlichen Aufschlägen: Trotz Gas-Belastung bestätigt K+S Jahresziele

K+S-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S