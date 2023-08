K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag mit Verlusten

So bewegt sich K+S

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 17,35 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 17,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 17,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 110.097 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 24,89 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 30,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2023 (14,35 EUR). Mit Abgaben von 17,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 19,71 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte K+S am 10.08.2023 vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 825,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.509,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je K+S-Aktie.

