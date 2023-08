K+S Aktie News: K+S verliert am Nachmittag

K+S im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 17,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von K+S befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 17,32 EUR ab. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,21 EUR ab. Bei 17,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 304.905 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2022 auf bis zu 24,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 17,15 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,71 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 825,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.509,90 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte K+S die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in K+S bedeutet

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in K+S abgeworfen

K+S-Aktie gewinnt: K+S erwartet nach trägem Halbjahr bessere Geschäfte in zweiter Jahreshälfte