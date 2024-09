K+S Aktie News: K+S am Montagmittag mit Verlusten

K+S im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 11,08 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,08 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.462 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,69 EUR erreichte der Titel am 23.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (9,97 EUR). Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 9,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,114 EUR je K+S-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,32 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 14.08.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,268 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

