K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 11,80 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 11,80 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 11,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 11,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 602.765 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. 44,66 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2024 auf bis zu 10,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,80 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -4,990 EUR je K+S-Aktie.

