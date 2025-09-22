K+S Aktie News: K+S zieht am Vormittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,54 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 11,54 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,57 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.859 K+S-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 47,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 12,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,86 EUR aus.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,990 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

