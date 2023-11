K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 14,51 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 14,51 EUR nach oben. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 14,52 EUR zu. Bei 14,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 416.911 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2023 auf bis zu 14,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 3,31 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,08 Prozent auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.470,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,932 EUR fest.

