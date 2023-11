K+S Aktie News: K+S gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 14,41 EUR.

Das Papier von K+S legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 14,41 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 14,50 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 22.227 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 23,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 60,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,03 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 2,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,57 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,932 EUR je K+S-Aktie.

