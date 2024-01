K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 13,20 EUR.

Das Papier von K+S legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 13,20 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 13,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.738 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,92 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,70 Prozent. Bei 12,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,28 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,08 Prozent verringert.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,930 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 10 Jahren eingebracht