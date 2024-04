K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag billiger

So entwickelt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 13,66 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 13,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,63 EUR aus. Bei 13,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 301.867 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,62 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 26,62 Prozent niedriger. Bei 12,16 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 11,02 Prozent wieder erreichen.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,243 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,43 EUR.

K+S gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte K+S am 13.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 19.05.2025 dürfte K+S die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,386 EUR je Aktie aus.

