K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag um Nulllinie

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der K+S-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 13,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,90 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 13,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 13,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.838 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 25,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,16 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 12,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,243 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.03.2024 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte K+S am 13.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,386 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren abgeworfen

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag freundlich

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus