K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 16,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 16,46 EUR. Bei 16,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 32.129 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.05.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 74,78 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,12 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,27 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 09.05.2023. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,67 Prozent zurück. Hier wurden 1.192,00 EUR gegenüber 1.212,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.08.2024 dürfte K+S die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je K+S-Aktie.

