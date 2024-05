K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Kurseinbußen

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 13,51 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 13,51 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,47 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 145.582 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von 36,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,16 EUR. Mit Abgaben von 10,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,224 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,50 EUR aus.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 974,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,29 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,386 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

