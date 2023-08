K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 17,12 EUR.

Um 11:44 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 17,12 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 17,11 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133.272 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 24,89 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 31,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,35 EUR fiel das Papier am 14.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,71 EUR je K+S-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 10.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 825,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.509,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von K+S.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

