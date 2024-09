K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 11,16 EUR zu.

Das Papier von K+S konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 11,16 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 330.163 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,114 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.08.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,81 Prozent auf 873,80 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,268 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

