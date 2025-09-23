K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die K+S-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,84 EUR.

Mit einem Wert von 11,84 EUR bewegte sich die K+S-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 11,90 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 11,84 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.829 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2024 auf bis zu 10,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,146 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,86 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,990 EUR je K+S-Aktie.

