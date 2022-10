K+S Aktie News: K+S am Nachmittag in Grün

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 21,99 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 22,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 383.589 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,67 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,71 EUR am 27.10.2021. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 73,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,00 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 11.08.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 127,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.509,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 16.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,09 EUR je K+S-Aktie belaufen.

