K+S Aktie News: K+S tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 14,55 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,4 Prozent auf 14,55 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 14,41 EUR. Mit einem Wert von 14,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 231.310 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 59,37 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2023 bei 14,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,58 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,08 Prozent auf 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.470,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,918 EUR im Jahr 2023 aus.

