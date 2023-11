K+S Aktie News: K+S zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 14,69 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 14,69 EUR zu. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 304.615 Stück.

Bei einem Wert von 23,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Gewinne von 57,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,49 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 2,28 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,918 EUR je Aktie aus.

