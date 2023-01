K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag im Plus

Um 09:22 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 21,84 EUR zu. Bei 21,88 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 21,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.734 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 40,08 Prozent Luft nach oben. Am 25.01.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 10.11.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.470,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,00 EUR in den Büchern standen.

Die K+S-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.03.2024.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,38 EUR je Aktie.

