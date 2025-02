K+S Aktie News: K+S am Nachmittag auf Höhenflug

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,2 Prozent auf 13,72 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,2 Prozent im Plus bei 13,72 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,75 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 950.463 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,15 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 9,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 27,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,204 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 11,32 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,222 EUR je Aktie aus.

