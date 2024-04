K+S Aktie News: K+S legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,73 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 13,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 313.997 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.07.2023 auf bis zu 18,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (12,16 EUR). Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 12,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,243 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 15,43 EUR.

Am 14.03.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 13.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 19.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,386 EUR je Aktie aus.

