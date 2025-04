K+S Aktie News: K+S legt am Freitagvormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,15 EUR zu.

Das Papier von K+S konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 14,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 14,23 EUR. Bei 14,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.617 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 14,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,53 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,72 EUR.

Am 13.03.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 0,188 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

