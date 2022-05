K+S Aktie News: K+S am Vormittag fester

Die Aktie legte um 25.05.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,91 EUR zu. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.826 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 23,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2021 bei 10,01 EUR. Mit Abgaben von 178,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,61 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 11.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.212,30 EUR gegenüber 733,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von K+S rechnen Experten am 15.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 5,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S