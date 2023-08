K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 17,20 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 17,20 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,25 EUR. Bei 17,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 69.019 K+S-Aktien gehandelt.

Am 27.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,89 EUR an. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 30,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,35 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,55 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,71 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie unter Druck: K+S erweitert Vorstand

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in K+S bedeutet