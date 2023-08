K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Nachmittag ins Plus

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,14 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 17,25 EUR. Bei 17,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.055 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2022 markierte das Papier bei 24,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 45,22 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,35 EUR am 14.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,28 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,71 EUR.

Am 10.08.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 45,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,08 EUR je Aktie belaufen.

