K+S Aktie News: K+S am Montagmittag in Rot

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 11,84 EUR nach.

Die K+S-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,80 EUR. Bei 11,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 218.612 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,78 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,166 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 13,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -5,422 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

