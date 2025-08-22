K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Mit einem Wert von 11,90 EUR bewegte sich die K+S-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der K+S-Aktie ließ sich um 15:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 11,90 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,90 EUR zu. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,80 EUR ab. Bei 11,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 374.341 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 30,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 16,20 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,166 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,57 EUR an.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 873,80 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -5,422 EUR je Aktie ausweisen dürften.

