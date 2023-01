K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 22,23 EUR zu. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 22,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 281.316 K+S-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR. Gewinne von 39,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 16,69 EUR fiel das Papier am 31.01.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 33,23 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00 EUR an.

K+S ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.470,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 664,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte K+S am 15.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,38 EUR fest.

