K+S Aktie News: K+S gewinnt am Freitagmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 13,35 EUR zu.

Das Papier von K+S legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 13,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 13,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 171.806 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 22,92 EUR markierte der Titel am 27.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,63 EUR ab. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 5,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR gegenüber 2,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,08 Prozent auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.470,00 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,930 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

