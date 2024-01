K+S Aktie News: K+S am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 13,39 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 13,39 EUR zu. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,54 EUR. Bei 13,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 380.767 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2023 bei 22,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 71,17 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.01.2024 Kursverluste bis auf 12,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 6,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880,80 EUR – das entspricht einem Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. K+S dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 0,930 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu