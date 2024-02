K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 12,86 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 12,86 EUR zu. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,91 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,65 EUR. Bisher wurden heute 490.072 K+S-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 78,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,810 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 17,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,08 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,918 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

