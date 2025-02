K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 13,34 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 13,34 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,28 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 319.442 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,25 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,204 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,32 EUR an.

K+S gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR im Vergleich zu 880,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,222 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX aktuell: MDAX letztendlich mit Zuschlägen

XETRA-Handel: MDAX liegt am Dienstagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht Zuschläge