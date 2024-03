K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Kursplus

K+S im Blick

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 14,02 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 14,14 EUR. Bei 13,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 396.459 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 20,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2023). Mit einem Zuwachs von 42,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 12,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 13,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,794 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 974,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.470,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.05.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 19.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2026 0,859 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

