K+S Aktie News: K+S verliert am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 13,96 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 13,96 EUR ab. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,94 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,95 EUR. Bisher wurden heute 8.196 K+S-Aktien gehandelt.

Am 31.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,46 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,90 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,794 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 15,43 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 974,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.05.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 19.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,436 EUR je K+S-Aktie.

