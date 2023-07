K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 18,17 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 18,17 EUR zu. Die K+S-Aktie legte bis auf 18,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.422 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 36,98 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2023 (14,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,02 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 19,10 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.192,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.212,30 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

