K+S Aktie News: K+S gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 11,97 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 11,97 EUR nach oben. Bei 12,03 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 129.986 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 42,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,166 EUR je K+S-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,57 EUR.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,422 EUR je K+S-Aktie belaufen.

