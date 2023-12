K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 14,41 EUR.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:35 Uhr um 0,5 Prozent auf 14,41 EUR nach. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 14,37 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,50 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 700.814 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,18 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,28 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 8,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,46 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,932 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag

Börse Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Minus

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 10 Jahren eingebracht